У Путіна відреагували на "досьє Пандори": не побачили прихованих багатств оточення президента

У Кремлі не побачили в публікаціях реальних доказів, повідомив він.

"Ми не побачили там прихованих багатств. Поки нічого особливого ми не побачили. Єдине, що дійсно впадає в очі, так це демонстрація того, яка держава має найбільші лакуни - це США... Поки мова йде просто про якісь такі твердження, незрозуміло на чому засновані. Це, звичайно, не привід для перевірок", - сказав Пєсков.

Що за "Досьє Пандори"

Розслідувачі ICIJ (Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів) представили доповідь "Досьє Пандори", присвячену офшорам політиків і бізнесменів з усього світу.

Він заснований на 11,9 млн конфіденційних документів. В аналізі документів брали участь понад 600 журналістів з 150 медіа, в тому числі BBC, The Washington Post, Le Monde та інші.

У публікаціях в числі інших згадується сім'я глави "Ростеха" Сергія Чемезова, акціонер банку "Росія" Світлана Кривоногих, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст і глава Свербанку Герман Греф.