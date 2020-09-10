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У Путіна назвали неприпустимою заяву Помпео щодо Навального

Автор: РБК-Україна

Російська влада вважає, що заява держсекретаря США Майка Помпео про можливу причетність високопосадовців Росії до отруєння Олексія Навального "спотворює реальність". У Кремлі такі слова вважають неприпустимим.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Прямі або непрямі вказівки на причетність будь-яких офіційних російських представників вважаємо неприпустимими і апріорі помилковими, що спотворюють реальність. Ми зацікавлені в тому, щоб з'ясувати причини інциденту", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Помпео заявив про велику ймовірність того, що отруєння Навального було замовлено високопоставленими чиновниками в Москві.

Сьогодні стало відомо, що Навальний повністю прийшов у свідомість, він знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці того, що було перед втратою свідомості на борту літака в Росії.

Навальний впав у кому 20 серпня, його госпіталізували в Омську. Після переведення в берлінську клініку "Шаріте" німецькі фахівці прийшли до висновку, що опозиціонера отруїли отрутою "Новічок".

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