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У Путина напомнили Кадырову условие применения ядерного оружия

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кремле отреагировали на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова применить ядерное оружие против Украины. Там напомнили условия, прописанные в доктрине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии российским СМИ.

"Применение ядерного оружия Россией возможно только в соответствии с положениями доктрины", - заявил Песков, комментируя призыв Кадырова.

Как известно, глава Чеченской Республики ранее призвал применить против Украины "маломощное ядерное оружие". Такой призыв прозвучал на фоне отступления российских войск из Лимана.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что он якобы "не блефует".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свою очередь предупредил Москву, что в таком случае ответ мира будет абсолютно радикальным.

При этом, по данным Минобороны США, Россия пока не принимала решение о применении ядерного оружия в войне против Украины.

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КремльЯдерное оружиеВойна в Украине