У Путина напомнили Кадырову условие применения ядерного оружия

В Кремле отреагировали на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова применить ядерное оружие против Украины. Там напомнили условия, прописанные в доктрине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии российским СМИ.

Как известно, глава Чеченской Республики ранее призвал применить против Украины "маломощное ядерное оружие". Такой призыв прозвучал на фоне отступления российских войск из Лимана.

"Применение ядерного оружия Россией возможно только в соответствии с положениями доктрины", - заявил Песков, комментируя призыв Кадырова.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что он якобы "не блефует".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свою очередь предупредил Москву, что в таком случае ответ мира будет абсолютно радикальным.

При этом, по данным Минобороны США, Россия пока не принимала решение о применении ядерного оружия в войне против Украины.

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