Путіна можуть вбити або відсторонити його ж оточення, - екс-керівник розвідки Британії

"Я не бачу, як ми можемо довіряти Путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи надалі", - сказав Стіл.

На питання журналіста, як завершиться війна РФ проти України, і якщо мирні переговори будуть зірвані через те, що Путін зайшов надто далеко, він відповів, що "все закінчиться якоюсь угодою".

"Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна... Думаю, що він цілком може бути відсторонений від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбитий своїми людьми", - допускає Стіл.

Нагадаємо, за даними української розвідки, окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. Великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені за війну Росії проти України.

Додамо, раніше українська розвідка повідомляла, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна від влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.