О Путине, мобилизации и битве за Крым. Главное из интервью Зеленского для The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина "животным" и не видит предпосылок для мирных переговоров. По его мнению, битва за Крым станет центральной в нынешней войне, а альтернативы усилению мобилизации, на самом деле, нет.

Владимир Зеленский злится, но не из-за успехов своих врагов (он их не видит) и даже не из-за отсутствия прогресса армии на поле боя. Президент Украины раздражен нестабильностью некоторых союзников, а также отстраненностью части украинцев.

Закаленный тяготами войны и провалом многообещающего контрнаступления, он утратил легкость и юмор, которые характеризовали его предыдущие интервью. После вторжения России24 февраля 2022 года Зеленский разбудил мир и мобилизовал страну с помощью 32-секундного видео, записанного на его телефон, в котором он просто сказал: "Мы здесь". Он и его команда все еще находятся в правительственном комплексе в Киеве.

Россия по-прежнему наносит удары по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе и другим местам, но мир уже не слушает так внимательно, и главный коммуникатор больше не контролирует повестку дня, как двумя годами ранее. В Украине наступает усталость, а на Западе заголовки задаются вопросом, начал ли российский диктатор Владимир Путин побеждать. Помощь украинцам стала предметом политического торга в Америке и Европе.

Об экзистенциальной угрозе и мысли о победе Путина

По мнению Зеленского, Запад утратил чувство безотлагательности, а многие украинцы - чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас он пытается возродить и то, и другое.

"Возможно, нам не удалось (в 2023 году, - ред.) добиться того, чего хотел мир. Возможно, не все так быстро, как кто-то себе представлял", - говорит он.

Но мысль о том, что Путин побеждает, - это не более чем "чувство". Реальность такова, что российские войска все еще "перемалываются" в таких местах, как Авдеевка, откуда Зеленский недавно вернулся. По оценкам источников в британской военной разведке, при текущих тенденциях к 2025 году Россия потеряет более 500 000 убитыми и ранеными.

"Тысячи, тысячи убитых российских солдат", - подчеркивает он.

По его словам, армия Путина не смогла взять ни одного крупного города в 2023 году, в то время как Украине удалось прорвать блокаду Черного моря и теперь она отправляет миллионы тонн зерна по новому маршруту, который проходит через южное побережье. "Огромный результат!" - заявляет президент.

Тем не менее в войне, которая превратилась в мобилизацию ресурсов, вера сторонников Украины в то, что победа стала невозможной, рискует лишить ее денег и оружия, необходимых для победы. Фатализм может стать самоисполняющимся пророчеством.

О поддержке союзников. "Путин чувствует слабость, как животное"

Предстоящий год в этом плане очень важный. Поскольку военные усилия России набирают обороты, а ресурсы Украины истощаются, внимание США и многих европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику. Задача Зеленского труднее, чем когда-либо, и ставки как никогда высоки.

Центральное место в аргументах Зеленского занимает то, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

"Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", - мрачно предупреждает он.

Если России позволят забрать украинских детей, "они заберут и других детей". Если Россия нарушит права украинцев, "она нарушит и другие права в мире". Если Украина проиграет, Путин приблизит свою войну к Западу.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он - животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", - добавил Зеленский.

Он защищает свою точку зрения: "Может быть, чего-то не хватает. Или может кто-то пропал. Кто-то, кто может говорить об Украине как о защите всех нас". Европейские страны должны давить на Америку, чтобы она поддержала Украину ради них самих.

"Спецслужбы ряда европейских стран начали (рассматривать, - ред.) возможность нападения на их территорию со стороны России... Даже тех стран, которые не входили в состав СССР", - отметил президент.

О переговорах с Россией

Что касается предложений о переговорах, то Зеленский не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России". Вместо этого Украина испытывает шквал воздушных атак на города на востоке, юге, севере и западе.

"Я вижу только шаги террористической страны", - отметил Зеленский.

И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А затем изо всех сил перевернуть страницу этой войны".

О том, как Крым станет эпицентром войны

Зеленский мало говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году. По его словам, утечка информации перед контрнаступлением прошлым летом помогла России подготовить свою оборону.

Но если у него и есть послание, так это то, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут эпицентром войны. Изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и деградация военного потенциала РФ на полуострове "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона", - говорит он.

По его мнению, успешная операция в Крыму станет примером для всего мира. Это также имело бы большой эффект внутри России. Потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что "тысячи российских военных погибли только из-за амбиций Путина".

Украина уже одерживает невероятные победы на стратегически важном полуострове, уничтожив значительное количество кораблей Черноморского флота. Британские официальные лица утверждают, что только за последние четыре месяца была уничтожена пятая часть этого флота. Потеря военно-морских баз, которые Россия удерживает последние 240 лет, стала бы огромным позором для Путина.

Однако скорость любого успеха зависит от военной помощи западных партнеров. Зеленский запросил немецкие малозаметные крылатые ракеты Taurus дальнего действия, способные взрываться глубоко внутри цели. Они могут разрушить Керченский мост стоимостью 4 млрд долларов, фактически изолировав Крым от России.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект", - говорит Зеленский и полагает, что Германия - не единственная западная держава, стоящая на его пути.

О ближайшей задаче

Еще менее откровенен Зеленский в отношении целей на востоке и юге. Заявленные амбиции по возвращению к границам 1991 года не изменились и не изменятся. Но президент больше не ставит временные рамки и не дает обещаний относительно того, какую территорию Украина может освободить в 2024 году.

Его ближайшей задачей в сухопутной войне будет "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также критически важную инфраструктуру своей страны.

О расчете на собственные силы

Завышенные ожидания перед контрнаступлением 2023 года, отчасти привели к разочарованию. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в ноябрьском интервью для The Economist признал тупиковую ситуацию на поле боя. Хотя первоначально это вызвало гневную реакцию со стороны Зеленского, оно также дало возможность изменить свое послание.

Чтобы выдержать изнурительную войну, мобилизоваться необходимо не только Западу, но и в первую очередь самой Украине.

"Мы должны учитывать свои силы", - говорит Зеленский.

Хотя он верит, что Америка, в конце концов, окажет военную помощь, Украина тоже наращивает собственное производство на случай, если западных поставок не хватит. Это послание он повторил в новогоднем обращении, которое было менее оптимистичным, чем прошлогоднее.

В рамках "плана Б" он просит американское правительство предоставить Украине лицензии на производство оружия, в том числе на артиллерийские системы и ракеты для ПВО.

О мобилизации в Украине

Президент считает, что на сегодня нет такой мобилизации украинского общества и мира, как в начале войны, и это нужно изменить. Опросы показывают, что снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 до 25 лет и сокращение оснований для отсрочки не популярны. Но Зеленский настаивает - альтернативы нет.

"Мобилизация - это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", - отметил Зеленский.

И это выбор, который придется сделать украинцам.

"Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Изменить закон, конституцию. Но при этом забыть о контрнаступательных действиях и деоккупации", - добавил он.

Президент по-прежнему убежден, что Украина не может отказаться от своего плана по победе над Россией.

"Самая важное, что каждый украинец может сделать на данный момент, - это быть в Украине… а для наших западных партнеров - быть с Украиной… Если нет сил, то либо уходи, либо отойди в сторону. Мы не отступим", - считает Зеленский.

Вопрос в том, сможет ли главный коммуникатор 2022 года убедить остальной мир разделить его мнение.