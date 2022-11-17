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У Путина меньше власти и ресурсов: Скибицкий оценил вероятность смены власти в России

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Четверг 17 ноября 2022 13:35
У Путина меньше власти и ресурсов: Скибицкий оценил вероятность смены власти в России Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР МО Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

У нынешней России гораздо меньше ресурсов, чем у бывшего Советского Союза. Свержение путинского режима может произойти даже раньше, чем ожидалось.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью для издания t-online.

Никаких переговоров с Россией до деоккупации

Сегодня ВСУ преследует цель полного восстановления территориальной целостности Украины.

"Наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основным полем боя был Донбасс, а не юг. Тогда был Минск I и Минск II, и переговоры обратились к решению вопроса о временно оккупированном Донбассе. Результатом стала новая война", - заявил представитель ГУР.

По словам Скибицкого, сегодня Украина сначала освобождает территории, а уже потом будет вести переговоры с Россией.

Режим Путина слабеет

"В России люди начинают понимать, что происходит. После вторжения Советского Союза в Афганистан прошло десятилетие до его распада. У Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше" , - отметил Скибицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что освобождение Херсона от оккупантов –подрывает военные цели Путина в Украине.

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