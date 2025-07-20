ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Путина говорят, что готовы к быстрому окончанию войны, но "не все зависит" от РФ

Москва, Воскресенье 20 июля 2025 12:26
UA EN RU
У Путина говорят, что готовы к быстрому окончанию войны, но "не все зависит" от РФ Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль утверждает, что якобы готов к быстрому процессу урегулирования войны против Украины. Однако Москва уверяет, что не все зависит только от нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова российским пропагандистам.

"Да, Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны - они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", - сказал Песков.

О возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина он отметил, что это возможно и со временем произойдет.

"Возможно, она (встреча, - ред.) необходима для фиксации каких-то больших договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не наступило. Эту работу еще предстоит сделать", - добавил Песков.

Требования России к Украине

В 2025 году Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле. Делегация РФ во время встречи озвучила неприемлемые требования для окончания войны против Украины.

Источники РБК-Украина рассказали, что РФ требовала от Украины принять нейтральный статус (речь идет о членстве в НАТО), фактически отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".

Позже диктатор Путин озвучил новое требование для завершения войны. Кремль требует от Украины признать так называемые "референдумы" на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Кремль Война в Украине Война России против Украины
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе