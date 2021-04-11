У Путіна виключили можливість війни з Україною: ніхто не рухається до цього

Загострення на Донбасі і стягування російських військ не означає, що Росія допускає можливість війни з Україною. У Кремлі не сприймають такого варіанту.

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни", - заявив він.

Він також додав, що "ніхто не сприймає можливість громадянської війни в Україні". Крім того, він підкреслив, що Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі.

"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав Пєсков.