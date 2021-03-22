У Путіна не виключають можливості відключення Росії від SWIFT

У Росії не виключають ні одну із західних загроз. Також у Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT.

Зазначимо, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Дана система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній стандартизованій та надійній формі.

"РФ не може відкидати жодну із західних загроз, в тому числі відключення від SWIFT", - заявив Пєсков.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партнерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.