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У Путіна не виключають можливості відключення Росії від SWIFT

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії не виключають ні одну із західних загроз. Також у Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство ТАСС.

Зазначимо, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Дана система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній стандартизованій та надійній формі.

"РФ не може відкидати жодну із західних загроз, в тому числі відключення від SWIFT", - заявив Пєсков.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партнерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.

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