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Посланник Путина и немецкая АдН запланировали встречу по поставкам газа из РФ, - Reuters

16:05 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Представитель российского диктатора Владимира Путина и ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) готовят встречу, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кто и когда планирует встретиться

По данным источников издания, в переговорах, которые могут состояться в начале 2027 года, планируется принять участие глава российского суверенного фонда благосостояния Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Переговоры станут возможны только при предварительном согласовании мирного соглашения между Украиной и РФ.

Площадкой для саммита могут выбрать Израиль, ОАЭ или Индию.

Главная цель партии - предложить немцам возвращение к дешевым энергоносителям из РФ.

Также организаторы рассчитывали привлечь американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения возобновления работы газопроводов "Северный поток".

Однако в США уже заявили, что их не информировали о саммите.

Реакция германских политиков

По информации издания, идея возобновления поставок из России вызвала возмущение среди немецких чиновников и законодателей.

"Германия не может снова стать зависимой от России. Мы не можем повторить ошибок энергетического кризиса, который стоил нам 50 миллиардов евро. Это было бы государственным предательством", - заявил депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер.

"Россия использует энергоносители, особенно "Северный поток", как гибридное оружие. Восстановление "Северного потока" станет катастрофой для европейской безопасности и изолирует Германию", - подчеркнул депутат от Христианских демократов Родрих Кизеветтер.

Сотрудничество AfD с Россией

Напомним, что это далеко не первый случай, когда немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) пытается наладить прямой контакт с Кремлем и российским энергетическим великаном.

В частности, депутат от AfD Маркус Фронмайер встретился в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и призвал возобновить запуск газопровода "Северный поток".

Кроме того, российская сторона продолжает искать и другие пути сохранения своих газовых контрактов в Европе и на ее границах. Турция и РФ обсуждают продление долгосрочных соглашений на поставку газа после 2026 года.

В то же время в самом Евросоюзе и правительстве Германии любые попытки восстановить энергетическую зависимость от Москвы воспринимают крайне критично, отмечая, что Германия полностью отказалась от российских энергоресурсов и возвращение к предыдущим схемам невозможно.

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