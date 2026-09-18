Представитель российского диктатора Владимира Путина и ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) готовят встречу, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников издания, в переговорах, которые могут состояться в начале 2027 года, планируется принять участие глава российского суверенного фонда благосостояния Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.
Переговоры станут возможны только при предварительном согласовании мирного соглашения между Украиной и РФ.
Площадкой для саммита могут выбрать Израиль, ОАЭ или Индию.
Главная цель партии - предложить немцам возвращение к дешевым энергоносителям из РФ.
Также организаторы рассчитывали привлечь американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения возобновления работы газопроводов "Северный поток".
Однако в США уже заявили, что их не информировали о саммите.
По информации издания, идея возобновления поставок из России вызвала возмущение среди немецких чиновников и законодателей.
"Германия не может снова стать зависимой от России. Мы не можем повторить ошибок энергетического кризиса, который стоил нам 50 миллиардов евро. Это было бы государственным предательством", - заявил депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер.
"Россия использует энергоносители, особенно "Северный поток", как гибридное оружие. Восстановление "Северного потока" станет катастрофой для европейской безопасности и изолирует Германию", - подчеркнул депутат от Христианских демократов Родрих Кизеветтер.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) пытается наладить прямой контакт с Кремлем и российским энергетическим великаном.
В частности, депутат от AfD Маркус Фронмайер встретился в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и призвал возобновить запуск газопровода "Северный поток".
Кроме того, российская сторона продолжает искать и другие пути сохранения своих газовых контрактов в Европе и на ее границах. Турция и РФ обсуждают продление долгосрочных соглашений на поставку газа после 2026 года.
В то же время в самом Евросоюзе и правительстве Германии любые попытки восстановить энергетическую зависимость от Москвы воспринимают крайне критично, отмечая, что Германия полностью отказалась от российских энергоресурсов и возвращение к предыдущим схемам невозможно.