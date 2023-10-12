Путин обязал экспортеров продавать валюту из-за обвала рубля

Правительство РФ объявило поздно вечером 11 октября, что 43 группы компаний-экспортеров, включая основных производителей нефти, будут обязаны продавать свои доходы от зарубежных продаж на внутреннем рынке за рубли, чтобы обеспечить поступление иностранной валюты. Москва ввела аналогичные требования, когда рубль рухнул после вторжения в Украину в 2022 году, но затем отменила их, когда валюта восстановилась.

Власти будут устанавливать объемы и другие детали механизма обязательных продаж, при этом некоторые компании будут обязаны отчитываться о своих сделках перед властями. В заявлении правительства упоминался указ президента о введении контроля над капиталом, но этот документ не был опубликован.

Репрессии по отношению к экспортерам

Меры дают властям необычайную степень контроля. Федеральная служба по финансовому мониторингу России, известная как Росфинмониторинг, и центральный банк смогут просматривать планы некоторых компаний по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем рынке.

Представители Росфинмониторинга также будут отслеживать и обеспечивать соблюдение некоторыми компаниями правил контроля капитала, говорится в документе.

Обвал рубля

В последние несколько месяцев рубль возобновил свое падение под воздействием растущей инфляции на фоне растущих затрат на финансирование войны против Украины. Экстренное повышение ставок центральным банком в августе, за которым последовало еще одно повышение в прошлом месяце, не смогло остановить падение валюты, которое привело рубль к психологически важному уровню 100 за доллар.

Рубль оказался под давлением, поскольку спрос на твердую валюту в России растет на фоне восстановления импорта в то время, когда экономика находится под международными санкциями из-за войны. Крупнейшие российские экспортеры, основные поставщики иностранной валюты, испытали значительное снижение экспортных доходов.

Правительство РФ рассматривало вопрос о возобновлении контроля над капиталом в августе, но сначала отступило под давлением центрального банка.