Путин не знает, что делать. Диктатор становится все более изолированным, - Washington Post

Отмечается, что более 300 дней захватнической войны против Украины подорвали десятилетиями тщательно культивируемые экономические отношения России с Западом, превратив страну в изгоя, тогда как попытки Кремля заменить эти связи более тесным сотрудничеством с Индией и Китаем, похоже, терпят неудачу.

Путин всегда придерживался собственного мнения, полагался на ближайший круг старых друзей и доверенных людей, но, казалось, никогда полностью не доверял кому-либо. Но теперь между диктатором и большей частью элиты в стране возникает новая пропасть.

Один российский государственный чиновник отметил, что Путин "чувствует потерю своих друзей": "Лукашенко единственный, к кому он может серьезно поехать. Все остальные видят его только в случае необходимости".

Несмотря на то, что на этой неделе Путин собрал лидеров бывших советских республик на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, во всем регионе авторитет Кремля ослабевает.

Между тем, среди российской элиты возникает все больше вопросов относительно тактики Путина по поводу ведения войны против Украины и ряда унизительных военных отступлений этой осенью.

Члены элита, опрошенные изданием, не могут предположить, что может произойти в следующем году, и выразили сомнение, что сам Путин знает, как он может действовать.

"Существует огромное разочарование среди людей вокруг него. Он явно не знает, что делать", - сказал один российский миллиардер, который поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками.

Российский государственный чиновник сказал, что единственный план Путина, похоже, заключался в "постоянных попытках заставить Запад и Украину начать переговоры" с помощью авиаударов по критически важной инфраструктуре Украины. На этой неделе Путин повторил эту тактику, объявив на Рождество, что он открыт для мирных переговоров, даже когда Россия нанесла еще один масштабный ракетный удар лишь спустя несколько дней. При этом Путин готов говорить "только на своих условиях".

К тому же Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию, чтобы защититься от прямых вопросов, поскольку у него нет ответов.

"Он, конечно, в изоляции. Он и так не любит общаться с людьми. У него очень узкий круг, а теперь он еще сузился", - сказал миллиардер.

Путин снова пытается возложить вину за затягивание войны на США и НАТО, что кажется почти молчаливым признанием того, что он потерял контроль над процессом.

"Как он может нам говорить, что все идет по плану, когда мы уже на 10 месяце войны, и нам сказали, что это займет всего несколько дней", - сказал государственный чиновник.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова отметила, что Путин выглядел истощенным в своих последних выступлениях. И даже если у него есть секретный план действий, большинство российской элиты теряет у него веру: "Это фигура, которая в глазах элиты выглядит неспособной дать ответы на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боятся думать о завтрашнем дне. В основном складывается ощущение, что выхода нет, что ситуация невосполнима, что они полностью зависимы от одного человека и повлиять ни на что невозможно".

Бывшая советница Центрального банка России Александра Прокопенко, которая ушла в отставку и покинула Россию через несколько недель после начала вторжения, отметила, что никто не знает, насколько большие потери может понести Россия, прежде чем ее лидеры поверят, что ее существование под угрозой.

Таким образом, по мнению Становой, внутри элиты возникли два лагеря: прагматики, считающие, что Россия взяла на себя груз войны, которую не может выдержать и должна остановить, и те, кто хочет продолжать эскалацию.

"Мы не знаем, что произойдет в будущем. Возможно, будет очередная волна мобилизации. Экономическая ситуация в следующем году начнет ухудшаться посерьезнее", - сказал давний сотрудник российских дипломатических кругов.

Бывший кремлевский советник Сергей Марков, все еще поддерживающий контакты с командой Путина, сказал, что у Путина до сих пор нет ответа на главный вопрос.

"Впереди есть два возможных пути. Во-первых, армия продолжает воевать, а остальное общество живет нормальной жизнью - как это было в этом году. Второй путь - это то, что было во время Второй мировой войны, когда все было для фронта и для победы. Произошла такая мобилизация общества и экономики", - сказал он.

К тому же остаются актуальными вопросы неспособности России должным образом научить и снарядить военных, призванных во время осенней мобилизации.