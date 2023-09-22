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Путин вынужден унижаться вместо того, чтобы диктовать условия миру, - Зеленский

Вашингтон, Пятница 22 сентября 2023 02:27
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Путин вынужден унижаться вместо того, чтобы диктовать условия миру, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вместо того чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Украинский лидер рассказал, что совсем недавно у российского диктатора был длинный список стран по уничтожению.

"Если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Москвы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что теперь у Путина другой список целей. Вместо того чтобы диктовать условия миру, президент России вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти расположение Тегерана.

"Это демонстрирует его очевидную слабость", – сказал президент.

Переговоры Путина с Ким Чен Ином

13 сентября диктаторы КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

Как отмечали западные СМИ, стороны могли ставить вопрос передачи Российской Федерации артиллерийских боеприпасов. Между тем, издание Economist утверждает о том, что КНДР уже больше части года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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