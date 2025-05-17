Путин сменил командующего Сухопутными войсками: в ISW объяснили, что задумал диктатор

Аналитики считают, что такое назначение, вероятно, свидетельствует об одобрении Кремлем подобной тактики Мордвичева и стремится закрепить эту тактику.

По информации ISW, Мордвичев недавно занимал должность командующего как центральной группировки войск РФ, так и центрального военного округа России и руководил захватом Авдеевки в феврале 2024 года.

Кроме этого, по данным ISW, российские инсайдерские источники и милблогеры "поприветствовали" назначение Мордвичева. Более того, оккупанты интерпретировали это как признак того, что Кремль начинает модернизацию, направленную на усиление способности России планировать и осуществлять операции в Украине и за ее пределами.

"Вероятно, Кремль назначил Мордвичева для распространения тактики позиционной войны и оперативных концепций для измельчения незначительного продвижения вперед - основной тактики, которую российские войска использовали на Авдеевско-Покровском направлении - в сухопутных войсках России", - говорится в отчете ISW.

Там также отмечается, что назначение Мордвичева указывает на то, что Кремль одобряет его тактику - а именно, использование штурмов с высоким уровнем потерь, возглавляемых пехотой. Более того, вероятно Кремль стремится закрепить эту тактику, которую с конца 2023 года использовало российское командование для продвижения на Авдеевско-Покровском направлении.

В отчете отмечается, что Мордвичев является одним из немногих российских командиров, которые достигли тактического проникновения вглубь украинской линии соприкосновения за последние два года и одним из самых известных российских командиров в настоящее время, но эти ограниченные тактические проникновения были достигнуты большой ценой.