Путин заявил, что Верховная рада - единственная легитимная власть в Украине. Стефанчук ответил

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Однако, согласно Конституции, до завершения военного положения президентом Украины будет оставаться Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.

Что заявил Путин

По словам российского диктатора, украинское законодательство предусматривает отмену президентских выборов во время военного положения, но это "не означает, что президентские полномочия автоматически продолжаются".

Как утверждает Путин, Конституция Украины предусматривает, что в таком случае власть должна быть передана председателю парламента.

"Грубо говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Верховной рады", - сказал диктатор.

Во время этого заявления Путин сослался на 111 статью украинской Конституции. Следует отметить, что в нем говорится, что "президент Украины может быть отстранен от должности Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Ответ Стефанчука

Стефанчук отметил, что "очень хорошо, что в России начали читать Конституцию Украины".

"Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не избирательно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании", - написал он.

Глава Верховной рады подчеркнул, что президент Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, согласно Конституции и законам Украины.

Стефанчук отметил, что такие российские нарративы предсказуемы и бессмысленны. Но его смущает то, что "отдельные "украинские" политики, словно готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах украинского парламента".

Он также порекомендовал россиянам, кроме украинской, почитать собственную "Конституцию".

"И речь идет не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где сказано, что РФ принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать - это статья 79.1", - добавил глава ВР.