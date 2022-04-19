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Путін завтра планує зустріч з представниками великого бізнесу Росії, - Bloomberg

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Володимир Путін планує 20 квітня зустріч з представниками великого російського бізнесу. Порядок денний у Кремлі не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, знайомих з планами Кремля, в середу, 20 квітня, Путін має намір зустрітися з керівниками і власниками великого російського бізнесу.

Співрозмовники видання, які просили не називати їхніх імен, додали, що Порядок денний зустрічі не оголошено, оскільки інформація про неї не є загальнодоступною.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін планує продовжити зустрічі з представниками бізнесу і промислових галузей Росії.

Агентство нагадує, що вчора, 19 квітня, Путін заявив про "провал економічного бліцкригу" Заходу, а їх санкції нібито "не спрацювали".

Як зазначає Bloomberg, Путін збирав представників великого російського бізнесу 24 лютого - в день, коли Росія розв'язала війну проти України. Трансляцію зустрічі Євросоюз використовував в якості підстав для введення обмежень, оскільки вона стала доказом "ближнього кола олігархів" глави Кремля.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо про обговорення російськими олігархами плану з фізичного усунення Путіна.

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