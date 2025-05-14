Российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, которые должны состояться завтра, 15 мая, в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и и сайт Кремля.
Согласно опубликованной информации, в состав российской делегации войдут:
Стоит отметить, что Мединский был главой делегации и в 2022 году. Також в том составе был и Фомин.
Кроме того, на переговоры 2025 года глава Кремля утвердил состав экспертов для. В него вошли:
Исходя из списка, Путин, судя по всему, не будет участвовать в переговорах.
Напомним, на прошедших выходных Украина, США и "коалиция решительных" выдвинули Путину ультиматум - либо полное и безусловное 30-дневное прекращение огня с 12 мая, либо введение новых санкций.
В ночь на воскресенье глава Кремля выступил с обращением, в котором проигнорировал вышесказанное, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переворы и заявил, что будет ждать на этой встрече лично Путина. Однако Россия до последнего не раскрывала состав делегации.
Несколько часов назад Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как РФ раскроет состав своей делегации.
На момент публикации этой новости реакции украинской стороны пока еще не было.
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