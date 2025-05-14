Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной: кто будет в Стамбуле

Согласно опубликованной информации, в состав российской делегации войдут:

Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);

Галузин Михаил Юрьевич - заместить министра иностранных дел России (член делегации);

Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);

Фомин Александр Васильевич - заместить министра обороны РФ (член делегации).

Стоит отметить, что Мединский был главой делегации и в 2022 году. Також в том составе был и Фомин.

Кроме того, на переговоры 2025 года глава Кремля утвердил состав экспертов для. В него вошли:

Зорин Александр Сергеевич - первый заместить начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;

Подобреевская Евгения Сергеевна - заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;

Полищук Алексей Анатольевич - директор второго департамента стран СНГ МИДа России;

Шевцов Виктор - замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Исходя из списка, Путин, судя по всему, не будет участвовать в переговорах.