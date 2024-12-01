Путин утвердил бюджет РФ на 2025 год с рекордной суммой на войну

Бюджет Украины

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал бюджет на 2025 год. В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн гривен. Доходы - 2,05 трлн гривен.

На оборону и оружие в бюджете Украины было выделено 2,23 трлн гривен. 420,9 млрд гривен направили на социальную защиту, 217 млрд - на здравоохранение, 199 млрд - на образование.

Следует добавить, что в Украине с 1 декабря выросли налоги. РБК-Украина объясняло, кто и сколько должен платить, и что изменится с нового года.

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