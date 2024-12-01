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Путин утвердил бюджет РФ на 2025 год с рекордной суммой на войну

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2025 год. На войну РФ направит рекордную сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associted Press.

Как отмечали российские государственные СМИ, правительство РФ заложило доходы российского бюджета более чем на 40 трлн рублей.

Около 32,5% бюджета РФ было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону Россия выделила 28,3% бюджета.

Обе палаты российского парламента также утвердили этот бюджетный план.

Бюджет Украины

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал бюджет на 2025 год. В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн гривен. Доходы - 2,05 трлн гривен.

На оборону и оружие в бюджете Украины было выделено 2,23 трлн гривен. 420,9 млрд гривен направили на социальную защиту, 217 млрд - на здравоохранение, 199 млрд - на образование.

Следует добавить, что в Украине с 1 декабря выросли налоги. РБК-Украина объясняло, кто и сколько должен платить, и что изменится с нового года.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация