Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину

Он заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям.

Как говорится в сообщении Кремля, Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Россия намерена заморозить конфликт в Украине, чтобы начать новое наступление весной.

Согласно заявлениям украинского командования, оно может начаться уже в феврале 2023 года.

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