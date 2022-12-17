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Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину

Фото: Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Он заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям.

Как говорится в сообщении Кремля, Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Россия намерена заморозить конфликт в Украине, чтобы начать новое наступление весной.

Согласно заявлениям украинского командования, оно может начаться уже в феврале 2023 года.

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