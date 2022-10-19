Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины

Президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ объявил, что в оккупированных регионах Украины вводится военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Согласно тексту указа, военное положение вводится с 20 октября во временно оккупированных Россией регионах Украины: в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областях, которые контролируются российскими войсками.
Согласно указу Путина, на временно оккупированных территориях Украины вводятся:
Кроме того, Путин ввел в ряде регионов России средний уровень реагирования - это временно оккупированный Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Также указом президента России во временно оккупированных регионах Украины вводится территориальная оборона.
Ранее мы писали, что Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.
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