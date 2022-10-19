Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины

Согласно тексту указа, военное положение вводится с 20 октября во временно оккупированных Россией регионах Украины: в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областях, которые контролируются российскими войсками.

Какие ограничения вводит военное положение

Согласно указу Путина, на временно оккупированных территориях Украины вводятся:

запрет на выезд граждан;

эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;

введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;

привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики;

извлечение необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;

введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроля за телефонными переговорами;

Кроме того, Путин ввел в ряде регионов России средний уровень реагирования - это временно оккупированный Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Также указом президента России во временно оккупированных регионах Украины вводится территориальная оборона.