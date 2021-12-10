Путін зацікавлений у переговорах виключно з Байденом,- Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо онлайн-саміту лідерів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. На його думку, голова Кремля зацікавлений лише у переговорах з американським колегою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю "1+1".

"Вони обговорили з Путіним. Путін зацікавлений у розмовах з Байденом", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, йому здається, що Путін, зі свого боку, взагалі не зацікавлений у переговорах з кимось іншим, окрім з президентом Штатів.

"Я думаю, він не зацікавлений у розмовах ні з ким більше", - додав президент.