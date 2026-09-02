Путин ездит по России в сопровождении зенитчиков, а маршруты охраняет армия (фото, видео)
Во Владивостоке из-за приезда Владимира Путина усилили меры безопасности: улицы перекрыли, на дорогах появилась военная техника. В составе кортежа президента заметили пикап с зенитным пулеметом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала ASTRA.
Что происходит на улицах города
Кадры с передвижением кортежа возле аэропорта Владивостока распространяют местные Telegram-каналы. На опубликованных видео видна колонна автомобилей, которую сопровождает пикап с пулеметным вооружением.
По сообщениям местных жителей, вдоль маршрута следования кортежа также выставили военнослужащих и военную технику.
Из-за ограничений для движения транспорта на улицах Владивостока образовались серьезные пробки.
Очевидцы жалуются на затрудненный проезд и значительное скопление автомобилей.
Безопасность усилили
Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит с 2 по 5 сентября.
На время передвижения российского президента по городу власти ограничили движение на отдельных участках дорог.
Усиленные меры безопасности принимаются на фоне продолжающейся войны России против Украины и регулярных атак беспилотников по территории РФ.
При этом местные каналы публикуют видео с военной техникой и ограничениями движения, сопровождающими перемещение президентского кортежа.
Напоминаем, что 1 сентября в Кыргызстане Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры за закрытыми дверями. Стороны, в частности, обсудили войну России против Украины.