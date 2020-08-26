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Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального

Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. У ході бесіди російський лідер висловив зацікавленість у розслідуванні опозиційного політика Олексія Навального.

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Про це повідомляє прес-служба Кремля.

У ході бесіди Путін також назвав неприпустимими "скороспілі і необгрунтовані звинувачення" у зв'язку з госпіталізацією Навального.

"З російської сторони була підкреслена неприпустимість поспішних і необґрунтованих звинувачень і зацікавленість в ретельному та об'єктивному розслідуванні всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. За інформацією його прес-секретаря, він був отруєний. При цьому російські лікарі заявили, що в організмі Навального не виявили отрут, а причиною погіршення стану могло стати порушення обміну речовин. Через два дні він був транспортований в клініку в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що у Путіна вважають, що поки немає приводу для кримінального розслідування того, що сталося з опозиціонером Олексієм Навальним.

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Новини України Володимир ПутінрозслідуванняНавальный