ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Путін висловив підтримку Мадуро

Новини » Політика    24.01.2019 - 19:35
Путін висловив підтримку Мадуро
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін висловився на користь пошуку рішень проблем Венесуели в рамках мирного діалогу

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з венесуельським колегою, Ніколасом Мадуро і заявив, що зовнішнє втручання у внутрішні справи Венесуели грубо зневажає норми міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Путін висловив підтримку Мадуро і зазначив, що загострення внутрішньополітичної кризи було спровоковано ззовні. Він висловився на користь пошуку рішень проблем Венесуели в рамках мирного діалогу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро в протистоянні з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

До цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа виступає за відновлення демократії у Венесуелі. Також верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні.

Нагадаємо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента".

У Мадуро немає повноважень для розриву дипвідносин, - Помпео Армія Венесуели відмовилася визнати голову парламенту президентом
Новини України Володимир ПутінВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся