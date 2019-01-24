Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін висловився на користь пошуку рішень проблем Венесуели в рамках мирного діалогу

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з венесуельським колегою, Ніколасом Мадуро і заявив, що зовнішнє втручання у внутрішні справи Венесуели грубо зневажає норми міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Путін висловив підтримку Мадуро і зазначив, що загострення внутрішньополітичної кризи було спровоковано ззовні. Він висловився на користь пошуку рішень проблем Венесуели в рамках мирного діалогу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро в протистоянні з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

До цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа виступає за відновлення демократії у Венесуелі. Також верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні.

Нагадаємо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента".