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Путін на зустрічі з Нехаммером: було б краще, якби війна швидше закінчилася

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Відень, Вівторок 12 квітня 2022 06:55
Путін на зустрічі з Нехаммером: було б краще, якби війна швидше закінчилася Каро Нехаммер (Фото: dennikn.sk)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з канцлером Австрії Карлом Нехаммером заявив, що було б краще, якщо війна закінчилася б швидше. Але в коментарі одного з учасників зустрічі не йдеться про метод припинення війни-мирний, або військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Нехаммер після зустрічі процитував Путіна:"Було б краще, якби вона – війна – швидше закінчилася". Але канцлер Австрії визнає, що з контексту бесіди не було зрозуміло, про який метод припинення війни йшла мова.

З одного боку, ця фраза могла сигналізувати про те, що Путін готовий до мирних переговорів, але не можна виключати з боку президента РФ і бажання швидкої перемоги. Канцлер також зазначив, що у Європи не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни й діє відповідно до неї.

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