Путин будет воевать и в 2023 году. В ISW спрогнозировали, как именно будут действовать россияне на поле боя

Аналитики отмечают, что российский диктатор вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам совершать продвижение по всему театру военных действий.

По мнению специалистов, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой.

"Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", - объясняют в отчете.

В Инститите изучения войны добавляют, что недавно