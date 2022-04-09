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Путін є відповідальним за військові злочини в Україні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін є відповідальним за військові злочини. Як і інші російські військові, які виконали його наказ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для СВЅ News.

"Так, я вважаю. Я вважаю, що він один з них", - відповів Зеленський на питання від тому, чи вважає він Путіна відповідальним за військові злочини в Україні.

Він також додав, що всі ті, хто прийняв рішення про війну або виконав указ Путіна, винні у військових злочинах.

"Я думаю, що всі, хто прийняв рішення, видав указ, виконав указ, всіх, хто має до цього відношення. Я вважаю, що вони всі винні", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що прямі переговори з Путіним необхідні, оскільки тільки від нього залежить, коли закінчиться війна Росії проти України.

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