Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.

"Совершить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", - говорится в указе.

Отмечается, что осенью 2022 года на военную службу было призвано 120 тысяч человек, а прошлой весной - 134,5 тысячи. В среднем в последние годы каждый призыв касался около 130 тысяч россиян.