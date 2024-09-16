Путин не исключает возможность объявить еще одну волну мобилизации, - ISW

Аналитики пришли к такому выводу, опираясь, и по факту, комментируя недавнее заявление руководителя Главного управления развертки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что РФ хочет завершить войну своей победой максимум до начала 2026 года.

Подробнее о том, что сказал Буданов

В воскресенье, 15 сентября, Буданов на 20-й встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил, что Кремль считает 2025 год поворотным. По его словам, неспособность обеспечить победу в Украине к началу 2026 года подорвет стремление РФ оставаться мировой сверхдержавой в течение следующих 30 лет.

Глава ГУР отметил, что Россия ожидает ухудшения экономической и социально-политической ситуации к середине 2025 года, а также растущие трудности с набором людей в армию. В частности, военные уже испытывают нехватку личного состава и сокращение числа новых добровольцев, которые подписывают контракты.

Для понимания ISW приводит данные, отметив, что в 2024 году по меньшей мере 36 регионов России увеличили единовременные выплаты контрактникам, и как минимум в 11 областях им выплачивают 1 млн рублей (11 тысяч долларов) или больше. Это в свою очередь, вероятно, свидетельствует о растущих расходах и трудностях с возможностью набора российских военных продолжать набор персонала.

Буданов также заявил, что операция ВСУ в Курской области в сочетании с постоянными ударами Украины по территории РФ деморализовали российских граждан и подорвали восприятия российской общественности о непобедимости России.

Глава украинской разведки оценил, что растущие проблемы заставят Путина принять критическое решение: либо начать еще одну рискованную и спорную мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий в Украине.

При этом ISW отмечает, что оценка Буданова неявно предполагает, что Запад сохранит поддержку Украины на нынешнем уровне в течение следующих одного-двух лет.

В то же время остается неясным, что с настоящего момента и до 2026 года может сделать Путин и насколько эффективными будут его усилия по компенсации последствий войны РФ в Украине. В том числе через партнеров, таких как Иран, Северная Корея и Китай.

Выводы ISW

Аналитики считают, что несмотря на все вышесказанное, Путин по-прежнему не склонен объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за страха внутреннего недовольства.

Российский диктатор, вероятно, продолжит давать указания Минобороны РФ продолжать текущие усилия по мобилизации до тех пор, пока такие усилия не начнут сильно отставать от оперативных потребностей на фронте в Украине.

Поэтому, Путин сохраняет возможность объявить еще один раунд мобилизации, как сделал это осенью 2022 года, несмотря на свое желание избежать необходимости делать это.

Также ISW оценивает, что Кремль не желает соглашаться на снижение интенсивности боевых действий, поскольку рассматривает поддержание инициативы на всем театре военных действий как стратегический императив.

В завершении аналитики пишут, что остается неясным, ответит ли Путин еще одним раундом мобилизации, если столкнется с еще одним кризисом, аналогичным или более серьезным, чем кризис, с которым Кремль столкнулся осенью 2022 года.

ISW не дает однозначный ответ по причине того, что за последние два года инвестиции России в развитие системы формирования сил РФ, военной экономики и международных оборонных отношений выросли и, вероятно, до 2026 года продолжат расти.