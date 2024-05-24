ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин отправил в отставку командующего армией, которая дислоцируется в Белгородской области

Пятница 24 мая 2024 02:23
UA EN RU
Путин отправил в отставку командующего армией, которая дислоцируется в Белгородской области Фото: Сухраб Ахмедов (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин уволил командующего 20-й российской армией Сухраба Ахмедова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские медиа RT и РИА Новости.

Как заявляют пропагандистские СМИ, поводом для увольнения Ахмедова могли стать многочисленные жалобы на генерала.

В ноябре 2022 года военнослужащие из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заявили, что за несколько дней боев они потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести". Это якобы произошло во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром Донецкой области.

Тогда россияне обвиняли в этом генералов Рустама Мурадова и Сухраба Ахмедова.

А уже в июне прошлого был зафиксирован удар по россиянам под Кременной в Луганской области. Тогда оккупанты якобы выстроились и ждали Ахмедова, который должен был выступить с мотивационной речью перед наступлением.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российский диктатор Владимир Путин решил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. В этой должности он заменит Сергея Шойгу, возглавлявшего Минобороны РФ 12 лет.

Более подробно о Белоусове – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война в Украине Белгородская область Российская Федерация
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать