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Путин откажется от имперских амбиций, только если признает, что не может выиграть войну, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин откажется от своей войны и своих имперских амбиций только тогда, когда поймет: он не может выиграть войну против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Именно поэтому мы не примем никакого мира, продиктованного Россией, и именно поэтому Украина должна быть в состоянии отразить нападение России", - заявил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что если Путину сойдет с рук его вторжение в Украину, то "господство сильного над слабым" неминуемо - не только в Украине, но и во всем мире.

"Вот почему мы не должны сидеть сложа руки и ничего не делать, когда высоковооруженная, ядерная сверхдержава - член-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности ООН при этом - хочет силой изменить границы", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что завоевательная война России против Украины не может быть оправдана ничем.

"Есть только одно слово для этого. Это чистый империализм!", - заявил канцлер.

Напомним, ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова пообещала положить конец войне с "путинскими нацистами".

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Владимир ПутинООНГерманияОлаф ШольцВойна России против Украины