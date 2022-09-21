Путин откажется от имперских амбиций, только если признает, что не может выиграть войну, - Шольц

"Именно поэтому мы не примем никакого мира, продиктованного Россией, и именно поэтому Украина должна быть в состоянии отразить нападение России", - заявил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что если Путину сойдет с рук его вторжение в Украину, то "господство сильного над слабым" неминуемо - не только в Украине, но и во всем мире.

"Вот почему мы не должны сидеть сложа руки и ничего не делать, когда высоковооруженная, ядерная сверхдержава - член-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности ООН при этом - хочет силой изменить границы", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что завоевательная война России против Украины не может быть оправдана ничем.

"Есть только одно слово для этого. Это чистый империализм!", - заявил канцлер.