Путин будет избегать темы войны в Украине в президентской кампании 2024 года, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет избегать тем войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Зато он сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на российское оппозиционное СМИ сообщили, что по словам двух источников в Администрации президента РФ, президентская кампания Путина имеет целью представить его как лидера, сделавшего Россию "островком покоя".

Источники утверждали, что рейтинги Путина растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и что российская государственная пропаганда будет способствовать этому все чаще публикуя истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособность США поддержать Украину и Израиль одновременно.

Источник также сообщил, что кампания будет акцентировать внимание на войне в Украине только при "очень серьезном российском успехе" на фронте. Сообщается, что Путин готовится объявить свою предвыборную кампанию в этом месяце.

Аналитики отметили, что до этого Путин уже умалял российские наступательные усилия под Авдеевкой, называя это "активной обороной", соответствующей вышесказанному.

Сообщается, что поддерживаемая Кремлем партия "Единая Россия" также осознала, что использование войны в Украине в своих избирательных кампаниях в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2023 года было неэффективным и контрпродуктивным.

"Однако беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что они сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах. Эта подготовка кампании, если она состоится, удвоит отказ Путина мобилизовать российское общество на военное положение и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине", - отметили аналитики.

Следующие выборы президента РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

А позже Reuters сообщили, что Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах - это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Источники, поговорившие с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что новости о решении Путина уже просочились и советники сейчас готовятся к предвыборной кампании и выборам Путина.

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