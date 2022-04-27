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Путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України. І за створення загроз стратегічного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на зустрічі з Радою законодавців Федеральних зборів.

"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: наші зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - заявив Путін.

За його словами, мова йде про такі інструменти, якими "не може ніхто похвалитися".

"А ми хвалитися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно", - додав він.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Путін втратив всякий інтерес до переговорів з Україною і тепер намагається захопити якомога більше земель.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України