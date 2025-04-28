Путин тихо готовит новую армию у границ НАТО, - WSJ

По данным издания, Россия расширяет военные базы в Петрозаводске и в других районах недалеко от границы с Финляндией. Военные эксперты оценивают активность вдоль финской границы как часть подготовки Москвы к потенциальному конфликту с НАТО.

Как отмечает издание, именно в Ленинградский военный округ, граничащий с Эстонией, Латвией и Финляндией, будет переброшена большая часть новых военных в рамках увеличения численности войск до 1,5 млн человек. Небольшие бригады вырастут втрое и станут дивизиями численностью 10 тысяч человек.

Россия уже строит новые склады и жилье для военных, прокладывает новую железную дорогу вдоль границы с Эстонией, Финляндией и Норвегией, а также расширяет существующие в этом регионе железнодорожные пути, рассказал газете Эмиль Кастехельми из финской компании по OSINT-аналитике Black Bird Group.

"Когда войска вернутся [из Украины], они будут смотреть через границу [c Финляндией] на страну, которую считают противником. Логика последнего десятилетия показывает, что мы ожидаем конфликта с НАТО", - сказал газете российский военный аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Военные приготовления

О том, что Россия может быть через какое-то время будет готова к войне, свидетельствуют темпы производства военной техники. "Российская армия восстанавливается и растет более быстрыми темпами, чем предполагало большинство аналитиков", - сказал командующий американскими войсками в Европе Кристофер Каволи сенатскому комитету в апреле. "Российская армия... сегодня больше, чем была в начале войны", - добавил генерал.

Возросшие военные расходы РФ привели к полной загрузке предприятий ВПК, расширению существующих производственных линий и открытию новых производств, пишет газета.

По оценкам западных разведок, если в 2021 году Россия произвела около 40 танков Т-90М, то теперь каждый год выпускается около 300 таких танков. Почти все эти танки остаются на России, а не отправляются на фронт, сказал WSJ высокопоставленный военный чиновник из Финляндии. Выросло также производство беспилотников. Кроме того, ожидается, что примерно на 20% вырастет производство артиллерийских орудий и боеприпасов, отмечает WSJ.

Потенциальный конфликт

Разведка Дании в феврале предупреждала, что Россия может начать крупномасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если посчитает, что Североатлантический альянс слаб. Собеседник WSJ в одной из европейских разведок допустил, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, вторгнувшись в небольшую страну альянса, например, в Эстонию, где живет определенное количество этнических русских.

"Если вы спросите, как скоро российские военные смогут провести ограниченную операцию против стран Балтии, ответ может быть - довольно скоро", - сказал WSJ старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги Майкл Кофман.

По его словам, в странах Балтии допускают, что это может произойти через два-три года после завершения войны в Украине. Если речь идет о крупномасштабной войне с НАТО, то срок может от семи до 10 лет в зависимости от сценария, считает эксперт.