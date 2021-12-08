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Путін прагне увійти в історію, відродивши Радянський Союз, - Держдеп

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США, Середа 08 грудня 2021 03:37
Путін прагне увійти в історію, відродивши Радянський Союз, - Держдеп Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Російської Федерації Володимир Путін прагне відродити Радянський Союз, і в цьому він бачить своє призначення. Таке побоювання висловила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Вікторії Нуланд в Сенаті.

За словами Нуланд, Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону свого впливу і прагне увійти в історію, відтворивши подобу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

"Є побоювання вважати, що він в якості проекту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?", - сказала Нуланд.

Вона також зазначила, що Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії Росії.

"Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії", - додала Нуланд.

Нагадаємо, що Байден попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну. За його словами, США сьогодні готові зробити те, чого не зробили у 2014 році.

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Володимир Путін Російська Федерація
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