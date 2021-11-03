Путін зібрався в окупований Крим: Кремль назвав дату

Про плани Путіна проїхати до Криму повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Дата візиту: 4 листопада.

Мета візиту: прийняття участі "у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності".

"Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із "головою" Севастополя Михайлом Розвожаєвим", - уточив Пєсков.

РБК-Україна звернулася до Міністерства закордонних справ України для коментаря щодо такого візиту Путіна до Криму.

Окупація Криму

Росія окупувала частину України у 2014 році. Ряд країн, а також ЄС та США не визнають анексію Криму і називають його українським.