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Путін сам є націоналістом і хоче стати "раковою пухлиною" України, - Уоллес

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Лондон, Четвер 28 квітня 2022 10:57
Путін сам є націоналістом і хоче стати "раковою пухлиною" України, - Уоллес Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес виступив з різкими заявами на адресу російського президента Володимира Путіна. Зокрема, він назвав його етнічним націоналістом, який намагається стати "раковою пухлиною" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі Sky News.

На питання про те, чи може Путін поширити війну за межі України, Уоллес відповів, що у того завжди були амбіції для вторгнення в сусідню країну, оскільки є етнічним націоналістом.

"Очевидно, що є інші групи російськомовних, які він потенційно відчуває так само, як відчували себе нацисти під час Другої світової війни - що вони нібито володіють цими людьми", - зазначив він.

На його думку, Путін у розпачі намагається розширити війну на Придністровський регіон Молдови.

"Ми поки не знаємо подробиць атак в Придністров'ї, і хто за ними стоїть, але якщо це була Росія, то це її стратегічною помилкою", - підкреслив Уоллес.

Він також додав, що Путін може спробувати консолідувати захоплені українські землі і "просто стати раковою пухлиною" України. Тому західні союзники мають допомогти їй відтіснити російські війська.

Крім того, Уоллес припустив, що Лондон міг би підтримати спробу України повернути окупований Крим, але спочатку треба вибити Росію з позицій, які вона зайняла після 24 лютого.

Нагадаємо, напередодні Путін пригрозив західним союзникам України блискавичними ударами у разі їх втручання в російсько-українську війну.

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