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Путин понимает только силу. Глава МИД Финляндии предупредила об угрозе со стороны РФ

Среда 14 мая 2025 13:37
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Путин понимает только силу. Глава МИД Финляндии предупредила об угрозе со стороны РФ Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия представляет долгосрочную и экзистенциальную угрозу не только для Европы, но и для мира во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT.

По словам Валтонен, Запад должен уже сейчас укреплять свою оборону и быть готовым к войне - не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы иметь возможность себя защитить.

"Чтобы стать готовыми к войне как можно скорее, не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы защищаться, чтобы иметь возможность проецировать силу", - добавила она.

Она подчеркнула, что "к сожалению, это единственный язык, который понимает Путин". Также министр подчеркнула важность поддержки Украины.

Валтонен отметила, что украинцы хотят жить в мире, без коррупции, как независимая нация в европейской системе ценностей. И Европа, по ее мнению, должна сделать все, чтобы помочь в этом.

"Они решили, что наконец хотят жить без коррупции, в мире, независимо и что они могут надеяться на европейский образ жизни. Мы должны дать людям это", - заявила министр.

Финляндия в НАТО и угроза для страны со стороны РФ

Финляндия является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Вступление государства в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года.

Еще в прошлом году в Финляндии заявляли, что РФ является самой серьезной угрозой нацбезопасности Финляндии. Она прибегает к шпионажу и гибридному воздействию.

При этом министр обороны Финляндии Анти Хяккянен считает, что Россия продолжит быть угрозой для европейских стран даже после того, как война в Украине завершится. Москва может применить против Европы военную силу.

На этом фоне Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличить общие расходы на оборону в ближайшие годы.

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