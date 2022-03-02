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Путін розраховував захопити Україну за три дні, - з допиту полоненого

Автор: Світлана Мащенко

Путін планував захопити Україну за три дні. Саме стільки провіанту - води та їжі, видали військовим, коли спрямували їх через наш кордон на "навчання".

Про це свідчать слова військовополоненого РФ, повідомляє СБУ.

Згідно допиту одного з військовополонених РФ, запас провізії у них був розрахований на три дні. Після цього терміну частина мала повернутися з "навчань»2 назад.

"24 лютого перебуваючи на навчаннях нам сказали, що підем маршем по невідомому маршруту, взяли води і їжі на три дні. Через три дні мали повернутися в табір. В цю ж ніч ми перетнули кордон України", - розповідає він.

Полонений додав, що його батьки не знають де він, адже ще 23-го числа у них забрали телефони і паспорти.

"На території України йде війна, гинуть мирні мешканці, розстрілюють і вбивають, творять безчинства, бомблять міста, руйнують дитячі садочки..." - додав полонений.

У полон же він потрапив, тому що машина, де їхав він з іншими військовими зламалась. Колона пройшла повз них, ніхто не допоміг. Потім пролунав вибух. Солдати втекли в ліс, де на четвертий день їх знайшла тероборона

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