Путин, ЧВК "Вагнера" и операция на Змеином. Буданов дал сразу два интервью: главные тезисы

В интервью The War Zone начальник ГУР Минобороны Украины рассказал, когда ему стало известно о мятеже, как он повлиял на боевые действия, а также коснулся многих других вопросов.

О мятеже Пригожина

У Буданова было хорошее настроение, когда узнал о походе Пригожина на Москву. Потому что украинской стороне выгодны любые действия, которые дестабилизируют Россию.

"Знали ли мы о подготовке таких акций? Я могу подтвердить, что мы знали о намерении сделать что-то подобное. И мы знали об этом довольно давно… от наших источников", - отметил он.

О влиянии мятежа на фронт в Украине

Поскольку мятеж продолжался всего лишь в течение суток, нельзя говорить о каком-то серьезном влиянии на поле боя. Но в то же время был нанесен ущерб Воздушно-космическим силам Российской Федерации, которые потеряли несколько бортов.

"Второй момент: мы не ожидаем появления ЧВК "Вагнера" в Украине как отдельной структуры, проводящей собственные операции. И я считаю, что этот фактор очень важен для нас. Потому что с сожалением приходится констатировать, что ЧВК "Вагнера" показали себя как достаточно мощная боевая сила. В отличие от регулярных российских воинских частей. А также надо признать, что в отличие от опять-таки вооруженных сил России они умеют воевать и готовы идти на жертвы ради достижения поставленной задачи", - добавил Буданов.

О генерале Суровикине

В настоящее время украинская разведка не может подтвердить или опровергнуть арест российского генерала Сергея Суровикина.

"Я не могу прямо сказать, что случилось с ним лично. По неподтвержденной информации, его взяли под стражу в субботу, в тот самый день, когда начался мятеж Пригожина. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию нам пока не удалось", - сказал он и воздержался от ответа на вопрос, передавал ли Суровикин информацию Пригожину при планировании мятежа.

Об угрозе от "вагнеровцев" в Беларуси

Кирилл Буданов не видит угрозы в переброске части "вагнеровцев" в Беларусь.

"Потому что массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется. И потому, что хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистики. Также у них будет несколько офисных помещений и рекрутинговый центр. Этот центр создается для операций "Вагнера" за границей, в основном в Африке", - уточнил он.

По его словам, сейчас в Беларуси находится только передовая группа Пригожина.

О судьбе Пригожина

Буданов отмечает, что Федеральной службе безопасности РФ было поручено ликвидировать Пригожина

"Удастся ли им это сделать? Посмотрим. В любом случае все подобные потенциальные покушения не будут быстрыми. Им потребуется некоторое время, чтобы выработать правильные подходы и достичь стадии, когда они будут готовы к масштабной операции. Но еще раз, я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это выполнить? Осмелятся ли они выполнить этот приказ?", - отметил начальник ГУР

О Путине

По его мнению, если бы Пригожин выполнил свой план, Россия была бы разделена минимум на две части.

"Если бы он в тот день вошел в Кремль, то показал бы публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет. Все они сбежали, а он демонстрирует, что в России нет никакой власти. Но с другой стороны, чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то еще начнут говорить, что они являются легитимной властью, что создает ситуацию двоевластия в стране, которая будет разделена. С учетом того, что им удалось договориться, это дало время российскому руководству. Но все же их позиция как всевластной опоры была сильно подорвана действиями Пригожина и уже никогда не будет прежней", - считает Буданов.

Он также отметил, что Путина, скорее всего, не будут свергать, а заменят более или менее легитимным путем.

О сроках деоккупации

Начальник ГУР отмечает, что до сих пор придерживается мнения о том, что украинские силы все равно выйдут на границы 1991 года.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сделать это в этом году… (Но, - ред.) в таких вопросах только Бог может дать гарантии", - подчеркнул Буданов.

О Запорожской АЭС

Российские оккупанты с технической стороны подготовили все для инсценирования техногенной катастрофы.

"Та часть станции, которую в случае принятия решения скорее всего взорвут, это искусственный водоем, обеспечивающий охлаждение. Они собираются повредить звено в системе, что впоследствии вызовет эту техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны", - добавил он.

Об РДК и легионе "Свобода России"

"Будучи спецслужбой, понятно, что мы знакомы с организациями по всему миру. А вот боевые действия российских добровольцев против российского режима на территории РФ - это исключительно внутреннее дело России", - отметил Буданов и подчеркнул, что сотрудничество с ними может быть только в рамках помощи в защите Украины и на территории Украины.

Об иранских ракетах и дронах для России

На сегодня у России нет иранских баллистических ракет.

"Если говорить о дронах, они используются в больших масштабах… Новые партии поступают постоянно, обычно одна партия - это от 50 до 70 беспилотников. И поставки происходят регулярно – раз в две-три недели", - добавил он.

Он также подчеркнул, что россияне уже не состоянии наносить такие массированные ракетные удары, как осенью 2022 года.

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В интервью Рамине Эсхакзай начальник военной разведки рассказал об операции по освобождению острова Змеиный в июне 2022-го. Россия захватила его в первые дни полномасштабного вторжения.

"Пока мы силовым путем не освободили остров Змеиный, любое движение торгового флота отсутствовало. Как только мы его освободили, все у нас снова начало работать. С ограничениями, проблемами, но начало работать", - рассказал он о значении острова для Украины.

О планировании операции

Буданов начал планировать операцию по освобождению Змеиного примерно в середине марта 2022 года. Основу штурмовых групп составляли подразделения ГУР, также в операции принимал участие спецназ СБУ.

"Понятно, использовались вспомогательные суда, катера и лодки ВМС, вертолеты армейской авиации. Мы работали с картами, космическими снимками, были задействованы подразделения радиоэлектронной разведки, беспилотная авиация для постоянного мониторинга и контроля. Применяли подразделения ВВС, которые наносили удары по острову перед высадкой первой волны десанта", - рассказал он.

О неудачной попытке

По его словам, несколько раз по объективным причинам срывалась высадка на Змеиный.

"При подходе после обработки территории самолетами Воздушных сил, которые должны были подавить силы ПВО, прикрытие острова, все-таки выпускались зенитные ракеты, и вертолеты, уворачиваясь в воздухе от ракет, отходили с десантом назад", - добавил Буданов.

Он также прокомментировал информацию о потерях на первых этапах операции.

"Давайте так, потеря даже одного человека - это, можно сказать, много… Россияне достаточно профессионально действовали, что помешало нам выбить их полностью со всего острова. Во время высадки наши контролировали где-то 50% острова, 50% - они. Они начали вызывать резервы, и у нас и у них были одинаковые проблемы с ранеными. Они вызывали вертолеты, наши с ранеными отходили… Нам в тот момент объективно не хватило сил… Но со временем мы их додавили", - отметил начальник ГУР.

По его словам, на первом этапе операция была частично успешной, поскольку она нарушила планы россиян на остров, они начали действовать хаотично: подвозили резервы катерами, а украинские "байрактары" их топили. А один из вертолетов противника был уничтожен прямо со всей группой десанта с помощью того же "байрактара".

"Там происходили страшные вещи, хаос и паника. В конце концов мы их додавили и вынудили покинуть эту территорию", - добавил Буданов.

О работе в ГУР

Начальник ГУР отмечает, что если боец морально не готов еще до начала спецоперации, то он не пойдет на задачу. Но если все уже отправились, то обратной дороги нет.

"У нас не добробат, есть приказ и он должен быть выполнен. Есть объективные причины, когда человек чувствует, что просто не сможет. Тоже нужно найти мужество и сказать "Извините, так получилось, мне страшно". Лучше, когда человек скажет это перед операцией. Это плохо, но так бывает", - рассказал Буданов.

В противном случае, если после приказа кто-то начинает его обсуждать, говорить, что "это неправильно", с таким бойцом прощаются и его выводят из подразделений ГУР.

О личном участии в спецоперациях

Буданов не подтверждает, что будучи главой военной разведки лично участвует в операциях.

"Если я иногда вынужден находиться где-то рядом с ними, значит так надо в тот момент. Все мы люди, иногда людям нужно увидеть руководителя, чтобы успокоиться", - отметил он.

О моральной ответственности

О гибели бойцов на задании родным и близким сообщают командиры подразделений. Он также ответил на вопрос, каково ему, когда в спланированной им операции есть потери.

"Ответственность всегда на том, кто отдал приказ. И моральная, и юридическая, любая", - добавил начальник ГУР.

О крейсере "Москва"

Буданов говорит, что если бы российский крейсер "Москва" не был уничтожен, то в принципе можно было бы продолжать операции по освобождению острова, но у россиян была бы возможность подходить на расстояние артиллерийского огня и работать по острову.

О втором этапе освобождения острова

После первого этапа украинским силам пришлось подстраиваться под действия противника. Кроме того, появились системы, которые позволяли наносить огневое поражение без применения авиации.

"Как только они появились, мы начали их использовать. Повыбивали противника, и после этого заходили на лодках. Вот и все", - отметил Буданов.

О том, что россияне оставили на Змеином

Оккупанты оставили на острове много оружия и документации, которая в определенных вопросах помогла, особенно что касается противовоздушной обороны РФ.

"Много редких для нас плат, которые мы ищем по всему миру, удалось снять с техники, прежде всего, элементов ПВО. Комплексы БПЛА, пульты управления забрали, много систем связи, оружия, только противотанковых ракет было штук 50… Если вы вспомните весну (2022 года, - ред.), они тогда не ожидали, что их вообще откуда-то будут выбивать", - отметил Буданов.

Он также добавил, что поражение россиян на Змеином не было "жестом доброй воли", поскольку весь остров был усеян телами. И украинская сторона пыталась добивать противника, когда он забирал остатки личного состава через несколько дней после даты, которую принято считать датой освобождения.