Путін продовжив заборону на імпортні продукти харчування, в тому числі з України

Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжив заборону на імпорт низки продовольчих товарів з країн Заходу на територію РФ. Заборона продовжується до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ російського президента.

Заборона на імпорт продовольства на територію Росії була введена Володимиром Путіним 6 серпня 2014 року і з тих пір щорічно продовжується. Таким чином Путін відповів на секторальні санкції країн Заходу проти Росії, які послідували за збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Заборона діє для продуктів Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великобританії, Австралії, Канади, Норвегії, України, а також для таких країн, як Албанія, Чорногорія, Ісландія і Ліхтенштейн.

Конкретний перелік продукції, що потрапила під заборону для жителів Росії, визначений урядом Росії. Забороненими вважаються м'ясо і м'ясна продукція, Риба і рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі і фрукти.

За даними дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), санкції країн Заходу і відповідні заборони Росії на імпорт деяких продуктів мали нульовий ефект на обсяг торгівлі між ЄС і РФ.