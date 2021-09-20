Путин продлил запрет на импортные продукты питания, в том числе из Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Запада на территорию РФ. Запрет продлевается до 31 декабря 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ российского президента.
Запрет действует для продуктов Соединенных Штатов, Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Канады, Норвегии, Украины, а также для таких стран, как Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
Запрет на импорт продовольствия на территорию России был введен Владимиром Путиным 6 августа 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается. Таким образом Путин ответил на секторальные санкции стран Запада против России, которые последовали за сбитый в небе над Донбассом малазийский "Боинг".
Конкретный перечень продукции, попавшей под запрет для жителей России, определен правительством России. Запрещенными считаются мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты.
По данным исследования Центра европейских политических исследований (CEPS), санкции стран Запада и ответные запреты России на импорт некоторых продуктов имели нулевой эффект на объем торговли между ЕС и РФ.