Путин пригрозил "зеркальным ответом" на атаку дронов по Москве. У Зеленского ответили
Россияне за период полномасштабной войны против Украины использовали почти весь свой вооруженный инструментарий, чтобы угрожать "зеркальным ответом" на атаку дронов по Москве, которая произошла 30 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телеканала "1+1".
"А что такое "зеркальное"? Они (россияне - ред.) же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали". Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (погибшими и ранеными - ред.) более 400 тысяч, - это говорит о нарастающей неадекватности России", - сказал он.
Подоляк отметил, что российский диктатор Владимир Путин "находится в состоянии аффекта и потому логически мыслить не может". Подоляк добавил, что диктатор "в принципе недостаточно хорошо пользовался логикой".
Советник руководителя ОП также заявил, что политическая элита скептически смотрит на Путина и его слова.
К тому же, по мнению Подоляка, в общем-то "информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось". Учитывая это, слова диктатора воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".
Атака дронов на Москву и область
Вчера утром в Москве и области сообщали о дронах - некоторые из них врезались в жилые дома. РосСМИ сообщало, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. Однако в Минобороны РФ насчитали всего восемь беспилотников.
Путин прокомментировал атаку. Он заявил, что Украина якобы "провоцирует Россию" на зеркальные действия. Диктатор также похвалил работу ПВО.
Больше о дроновой атаке на Москву читайте в материале РБК-Украина.
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