Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки": про що йде мова

Про це повідомив Путін у зверненні до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, передає "РБК" .

За його словами, Москва нібито прагне до зниження ризиків, забезпечення передбачуваності і вирішення розбіжностей через діалог.

"Росія висунула пропозицію про вироблення нового "рівняння безпеки". Воно повинно враховувати всі фактори, що впливають на стратегічну стабільність в їх взаємозв'язку", - заявив Путін.

Раніше заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков пояснив вироблення нового "рівняння безпеки" Росії і США. Воно враховує: