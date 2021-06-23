Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки": про що йде мова

Президент Росії Володимир Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки". Північноатлантичний альянс відмовляється розглядати пропозиції Росії.
Про це повідомив Путін у зверненні до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, передає "РБК".
За його словами, Москва нібито прагне до зниження ризиків, забезпечення передбачуваності і вирішення розбіжностей через діалог.
"Росія висунула пропозицію про вироблення нового "рівняння безпеки". Воно повинно враховувати всі фактори, що впливають на стратегічну стабільність в їх взаємозв'язку", - заявив Путін.
Раніше заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков пояснив вироблення нового "рівняння безпеки" Росії і США. Воно враховує:
Нагадаємо, Росія заявила про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі, посилюється військове протистояння.
Зазначимо, Путін заявив про "відповідальність" за процвітання сусідніх з Росією країн.