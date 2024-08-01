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Путин усиленно оправдывает агрессию Ирана против Израиля, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин все чаще выражает антиизраильскую позицию. Диктатор усилил оправдания агрессии Ирана, направленную против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как напомнили аналитики, в последние дни в России сделали несколько заявлений по поводу конфликта на Ближнем Востоке. В частности, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Израиль нанес авиаудар, убив главаря ХАМАС Исмаила Ганию в Тегеране, чтобы "сорвать попытки установить мир на Ближнем Востоке".

Министерство иностранных дел РФ осудило убийство главаря ХАМАС. В МИД не говорили о причастности Израиля, но утверждали, что "организаторы политического убийства" осознавали "опасные последствия", которые смерть Гании будет иметь для всего региона.

"Решение России публично обвинить Израиль в дестабилизации мирных перспектив на Ближнем Востоке и опосредованно угрожать Израилю "опасными последствиями", демонстрирует растущую готовность России публично присоединиться к Ирану на фоне углубления российско-иранского военного сотрудничества", - говорится в отчете.

Аналитики ISW также отметили, что Путин все чаще выражает антиизраильскую позицию с начала войны Израиля и ХАМАСа, а также особенно активизировал информационные операции, направленные на оправдание иранской агрессии против Израиля.

 

Сотрудничество Ирана и России

Иран - одна из немногих стран, открыто поддерживающая Россию, а также войну против Украины. Кроме того, Тегеран оказывает Москве военную помощь. Иран еще осенью 2022 года предоставил российской армии дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми Россия массированно атакует Украину.

Также была информация, что Иран намерен предоставить России ракеты. В обмен Москва, по информации СМИ, пообещала Тегерану передать самолеты и более технологичное оружие.

Западные СМИ также сообщали, что Иран хочет получить от России технологии изготовления ядерного оружия.

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Владимир ПутинХАМАСРоссийская ФедерацияИзраильИран