Путин усиленно оправдывает агрессию Ирана против Израиля, - ISW

Как напомнили аналитики, в последние дни в России сделали несколько заявлений по поводу конфликта на Ближнем Востоке. В частности, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Израиль нанес авиаудар, убив главаря ХАМАС Исмаила Ганию в Тегеране, чтобы "сорвать попытки установить мир на Ближнем Востоке".

Министерство иностранных дел РФ осудило убийство главаря ХАМАС. В МИД не говорили о причастности Израиля, но утверждали, что "организаторы политического убийства" осознавали "опасные последствия", которые смерть Гании будет иметь для всего региона.

"Решение России публично обвинить Израиль в дестабилизации мирных перспектив на Ближнем Востоке и опосредованно угрожать Израилю "опасными последствиями", демонстрирует растущую готовность России публично присоединиться к Ирану на фоне углубления российско-иранского военного сотрудничества", - говорится в отчете.

Аналитики ISW также отметили, что Путин все чаще выражает антиизраильскую позицию с начала войны Израиля и ХАМАСа, а также особенно активизировал информационные операции, направленные на оправдание иранской агрессии против Израиля.