Путин заявил, что нужно "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", - сказал он.

На вопрос, считает ли он необходимым захватить Харьковскую область Украины, Путин ответил, что если нападения продолжатся, Россия создаст буферную зону из большей части украинской территории для защиты российской территории.

"Я не исключаю, что, учитывая происходящие сегодня трагические события, мы будем вынуждены в какой-то момент, когда сочтем это целесообразным, создать некую "санитарную зону" на территориях, находящихся сегодня под киевским режимом", - сказал Путин.

Он отказался сообщить какие-либо подробности, но сказал, что такая зона, возможно, должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить попадание вооружений иностранного производства на российскую территорию.

Он также заявил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России, имея в виду представителей Русского добровольческого корпуса.

Псевдовыборы на территории России

Президент Владимир Путин одержал победу на выборах 17 марта, укрепив и без того жесткий контроль над властью.

Результат означает, что 71-летний Путин вступит в новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, находившимся на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Путин набрал 87,8% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России, согласно опросам. Первые официальные результаты показали примерно такие же данные.

В преддверии российских выборов 15-17 марта Украина усилила атаки на Россию. В частности, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области.