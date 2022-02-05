Путін планує встановити в Україні жорстокий маріонетковий режим, - Bild

План російського вторгнення в Україну включає блокаду великих міст і активізацію розміщених в них агентурних осередків. Надалі окупанти мають намір створити маріонетковий уряд, а українських активістів відправити в концентраційні табори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Згідно з планом, отриманим Bild від служби іноземної розвідки, російська армія планує взяти в блокаду великі міста країни після знищення українських сил в польових умовах.
Згодом в містах будуть активізовані вже завезені агентурні осередки і лояльні Путіну політики і, крім того, "агенти спецслужб проникнуть в міста". Перед ними стоятиме завдання "встановити в містах проросійське керівництво", яке потім "домовилося б про капітуляцію і передачу" російським окупантам.
Надалі російським спецслужбам належить "захопити стратегічні об'єкти, усунути загрози, завербувати бажаючих співпрацювати і встановити нове керівництво в захоплених містах".
Згідно зі звітом розвідки, доступному Bild, ця практика буде використовуватися в ключових містах країни до тих пір, поки всі мегаполіси України "мирним шляхом" не перейдуть під контроль Росії.
Після того, як всі великі міста країни капітулюють і опиняться під контролем Росії, путінський режим планує створити фіктивний парламент, так звану "Народну раду".
Він має замінити справжній парламент, Верховну раду, а потім оголосити його недійсним. Спецслужба робить висновок, що "ця Народна рада стане маріонетковим законодавчим органом України з так званих представників, раніше відібраних російськими спецслужбами".
З "Народної ради" виникне "резервний уряд", який буде керувати країною в повній залежності від Росії. На думку спецслужб, ці "бюрократичні маневри" додадуть перевороту російських окупантів "видимість демократії і права".
Такі дії супроводжуватимуться масованими пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські "експерти" і політики будуть виправдовувати вторгнення Росії і захоплення України, а кампанія брехні сформулює передбачувані причини війни і подальшої "русифікації".
Секретна служба впевнена, що тоді найтемніша частина плану Путіна буде приведена в дію. Тому що у нового маріонеткового уряду буде тільки одне завдання: зломити опір мільйонів українців російської окупації.
У секретному звіті сказано буквально: "Завданням цього органу буде оголосити надзвичайний стан і реалізувати план Росії зі створення таборів, в яких будуть відсортовані ті українці, які проявлять незговірливість".
Далі в повідомленні йдеться, що "табори для утримання проукраїнських активістів" вже плануються і складаються списки тих, хто буде ув'язнений в табори.
Решта населення буде пригноблена і тероризована масовим використанням російських і недавно створених проросійських спецслужб до тих пір, поки опір російським окупантам не буде зломлено. Придушення демократичного руху після сфальсифікованих виборів в Білорусі у 2020 році може служити зразком.
Секретна служба робить висновок: "Для Росії успіх всієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу і отримання визнання і легітимності від новоствореної влади".
Згідно з даними Bild, "російська Федеральна служба безпеки ФСБ тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і зараз готує проросійські групи для розгортання в Україні". Російський президент Володимир Путін поставив перед ним завдання "вербувати українських політиків і усувати супротивників Кремля".
Перед новоствореною "поліцейською державою" в Україні буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії". Таким чином, метою Путіна є "союзна держава", що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі, і центральним управлінням з Москви.
Також грунтуючись на останніх висновках про заплановане придушення українського населення, спецслужби, які надали інформацію Bild, називають "повномасштабне вторгнення тепер найбільш вірогідним сценарієм".
За даними спецслужби, це відбудеться "в лютому, але не пізніше березня", "якщо Путін не передумає".
На питання Bild в російському посольстві заявили, що сценарій вторгнення і путчу являє собою "дивну суміш домислів і чуток", яку "посольство принципово не коментує".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні маріонеткову владу після військового вторгнення.