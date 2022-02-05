Путін планує встановити в Україні жорстокий маріонетковий режим, - Bild

Етап 1 - здача міст

Згідно з планом, отриманим Bild від служби іноземної розвідки, російська армія планує взяти в блокаду великі міста країни після знищення українських сил в польових умовах.

Згодом в містах будуть активізовані вже завезені агентурні осередки і лояльні Путіну політики і, крім того, "агенти спецслужб проникнуть в міста". Перед ними стоятиме завдання "встановити в містах проросійське керівництво", яке потім "домовилося б про капітуляцію і передачу" російським окупантам.

Надалі російським спецслужбам належить "захопити стратегічні об'єкти, усунути загрози, завербувати бажаючих співпрацювати і встановити нове керівництво в захоплених містах".

Згідно зі звітом розвідки, доступному Bild, ця практика буде використовуватися в ключових містах країни до тих пір, поки всі мегаполіси України "мирним шляхом" не перейдуть під контроль Росії.

2 етап - скликання "Народної ради"

Після того, як всі великі міста країни капітулюють і опиняться під контролем Росії, путінський режим планує створити фіктивний парламент, так звану "Народну раду".

Він має замінити справжній парламент, Верховну раду, а потім оголосити його недійсним. Спецслужба робить висновок, що "ця Народна рада стане маріонетковим законодавчим органом України з так званих представників, раніше відібраних російськими спецслужбами".

З "Народної ради" виникне "резервний уряд", який буде керувати країною в повній залежності від Росії. На думку спецслужб, ці "бюрократичні маневри" додадуть перевороту російських окупантів "видимість демократії і права".

Такі дії супроводжуватимуться масованими пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські "експерти" і політики будуть виправдовувати вторгнення Росії і захоплення України, а кампанія брехні сформулює передбачувані причини війни і подальшої "русифікації".

Секретна служба впевнена, що тоді найтемніша частина плану Путіна буде приведена в дію. Тому що у нового маріонеткового уряду буде тільки одне завдання: зломити опір мільйонів українців російської окупації.

У секретному звіті сказано буквально: "Завданням цього органу буде оголосити надзвичайний стан і реалізувати план Росії зі створення таборів, в яких будуть відсортовані ті українці, які проявлять незговірливість".

Далі в повідомленні йдеться, що "табори для утримання проукраїнських активістів" вже плануються і складаються списки тих, хто буде ув'язнений в табори.

Решта населення буде пригноблена і тероризована масовим використанням російських і недавно створених проросійських спецслужб до тих пір, поки опір російським окупантам не буде зломлено. Придушення демократичного руху після сфальсифікованих виборів в Білорусі у 2020 році може служити зразком.

Секретна служба робить висновок: "Для Росії успіх всієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу і отримання визнання і легітимності від новоствореної влади".

Мета: Нова "союзна держава"

Згідно з даними Bild, "російська Федеральна служба безпеки ФСБ тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і зараз готує проросійські групи для розгортання в Україні". Російський президент Володимир Путін поставив перед ним завдання "вербувати українських політиків і усувати супротивників Кремля".

Перед новоствореною "поліцейською державою" в Україні буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії". Таким чином, метою Путіна є "союзна держава", що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі, і центральним управлінням з Москви.

Також грунтуючись на останніх висновках про заплановане придушення українського населення, спецслужби, які надали інформацію Bild, називають "повномасштабне вторгнення тепер найбільш вірогідним сценарієм".

Атака може початися вже в лютому

За даними спецслужби, це відбудеться "в лютому, але не пізніше березня", "якщо Путін не передумає".

На питання Bild в російському посольстві заявили, що сценарій вторгнення і путчу являє собою "дивну суміш домислів і чуток", яку "посольство принципово не коментує".