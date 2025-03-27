Путин не переиграл Трампа в вопросе Украины, он сдал ему Иран

О результатах встреч делегаций в Эр-Рияде

Судя по отсутствию позитивных комментариев по итогам встреч в Эр-Рияде, ни к чему существенному стороны не пришли. Но в принципе и ничего плохого также не случилось – Трамп, условно говоря, не "слил" Украину, ведь теоретически могло быть и такое. Так что это уже результат. Консультации и встречи будут продолжаться, о чем заявили все стороны.

К тому же спектр обсуждаемых тем, в частности между США и Россией, очень широк. Он включает далеко не только Украину. Напомню, что по итогам первого раунда телефонных переговоров Путина и Трампа они частично согласовали свою позицию по вопросу, например, иранской ядерной программы. Россия в какой-то степени (исходя из того небольшого количества публичной информации) поддержала позицию Трампа касательно Ирана.

И в этом смысле утверждать, что Путин переиграл Трампа, поскольку не пошел на полное прекращение огня, а только на "малое" перемирие по энергетике, нельзя. Он скорее откупился от Трампа – проще говоря, он сдал ему Иран.

Россия, похоже, слила Иран

В заявлении Белого дома по итогам разговора было подчеркнуто, что "оба президента согласились, что Иран не должен иметь возможности уничтожить Израиль". Речь идет о ядерном оружии. То есть Россия впервые от начала войны подтвердила, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Путин также сказал, что проблему иранской ядерной программы нужно решать за столом переговоров. Это именно то, чего хочет Трамп и не хотят аятоллы – их позиция, что они даже не собираются вести переговоры.

Поэтому нам трудно оценивать происходящее, потому что предметом переговоров между США и РФ является не только российско-украинская война. Полагаю, что кроме вопроса Ирана, они также обсуждает отношения России с Китаем и КНДР, позиции России в Африке и Латинской Америке, и российскую позицию в ОПЕК, и бизнес, в том числе в Арктике, и газ, и нефть, и добычу титана, золота и редкоземов.

Но для Путина Украина имеет принципиальное значение среди всех этих вопросов – все остальное вторично. Ведь он мог снять часть войск с Донбасса, приостановив свое наступление там, чтобы удержать режим Асада в Сирии. Но он не стал этого делать. Тогда как для Трампа война в Украине – это одна из проблем, она значимая, но не номер один.

Можно с уверенностью утверждать, что для Путина все остальные проекты и вопросы – всего лишь разменная монета. Он готов без проблем обменять их на более уступчивую позицию Трампа по Украине. И в ходе последнего телефонного разговора между ними отчасти это и произошло. Трамп же мог занять другую позицию: не согласен на полное перемирие – тогда получи новый виток санкций и увеличение поставок оружия Украине, вплоть до ракет "Томагавк". Однако он этого делал. Видимо, он удовлетворился изменениям позиций России по вопросу иранской ядерной программы.

Есть ли риск, что США могут принять все условия РФ относительно Украины

Есть определенные индикаторы, что ситуация может развиваться таким путем. Например, Трамп и люди в его окружении явно начали воспроизводить нарративы российской пропаганды о том, что, дескать, Украина на грани поражения, что Россия якобы окружила украинские войска в Курской области. Многие это восприняли так, словно, "американцы как дурачки – поверили русским".

Но они не глупцы. Боюсь, что это осознанный циничный выбор. Они внутренне готовы до какой-то степени "сливать" Украину. То есть они готовы идти Путину на уступки в вопросе Украины в обмен на его позицию по ряду других вопросов – по Ближнему Востоку, бизнес-интересах и так далее. Но в этих уступках представителям команды Трампа мешает общественное мнение.

Общественное мнение американцев явно на стороне Украины, это подтверждает множество соцопросов, проведенных в США. И самое главное – большинство американцев вовсе не считает, что Украина проигрывает. При таких условиях, если новая правящая команда США начнет сдавать Украину России, их граждане их не поймут.

Но если картина для американской аудитории будет выглядеть иначе – что, мол, Украина уже почти проиграла и Россия собирается ее "добивать" – тогда и действия Трампа будут восприняты по-другому. Тогда Трамп якобы вмешался в эту войну с позицией: "давайте Украина на все пойдет и все отдаст – зато война прекратится и Путин не будет вас добивать". С такой подачей он будет выглядеть для американцев уже даже нормально.

Думаю, что воспроизводство российских нарративов о том, что у них скоро будет победа – это может быть подготовкой американского общественного мнения к уступкам в адрес России. Я также считаю, что недавно начавшаяся операция Украины в Белгородской области – это как раз попытка противостоять этим нарративам. Зеленский не может спорить с Трампом, ведь тот обижается. Но американцы же читают СМИ, медиа, и в новостях они видят, что Украина перешла в контрнаступление, атакуя российскую территорию. После этого утверждения Уиткофа, что украинцы уже в глубоком нокдауне, выглядят уже не так убедительно.

То есть возможности Трампа по сдаче позиций Украины не безграничны. Трамп все-таки управляет пока еще демократической страной. Там общественное мнение еще имеет вес. Хотя в то же время нужно понимать, что вопросы внешней политики, в частности войны в Украине американцам не так интересны – они не сильно за этим следят. Поэтому не стоит быть уверенным, что он ни в коем случае не сдаст позиции Украины.

Общественное мнение внутри США – очень важный фактор, но не единственный. Свою роль также играет и мнение Европы. Хотя нынешние американское руководство не демонстрируют такого уважения к мнению европейцев, как это делала предыдущая администрация. Но и нельзя сказать, что Белому дому совсем наплевать на их позицию. Европа – мощный игрок, рассориться с ним на ровном месте не совсем разумно. И самим американцам это едва ли понравится.

Есть и третий фактор – позиция самой Украины. Если Киев не будут устраивать те условия, на которые его будут толкать, он также сможет возразить Трампу. Возможно, это будет сложно, тем не менее, и Трамп, и Путин должны иметь эту возможность в голове. Потому что Украина в начале этой войны организовала сопротивление, притом что изначальная позиция США заключалась в том, что за три дня Киев падет. И Украина сама приняла решение, что, несмотря на шансы, будет сопротивляться. Более того, жесткая позиция украинцев и Украины – это аргумент не только против Трампа, но и тот аргумент, который он может использовать и против Путина.

Готов ли Путин к прекращению огня

Я думаю, что Путин внутренне готов уступать Трампу вообще все. Поссориться с Трампом он не посмеет, потому что он как минимум получает от него невступление Украины в НАТО. Ведь с этого же, по словам Путина, война и началась. Поэтому для него было бы просто верх глупости – взять и сейчас рассориться с американским президентом, если тот будет от него что-то требовать. Трамп может в ответ, наоборот, запустить процедуру вступления Украины в НАТО. Для Путина это катастрофа.

Россия свою территорию не может освоить, там Сибирь пустой стоит, Дальний Восток китайцы захватывают. Получается, борясь за лишние нескольких тысяч квадратных километров разрушенных территорий – поссорились с американским президентом, который был готов отказаться от идеи расширения НАТО. Это было бы для Путина стратегическим поражением, потому, я думаю, он на это не пойдет.

Путин пытается противостоять Трампу, пытается его купить, соблазнить уступками – как политическими, например, по Ирану, так и экономическими – например, участием в продаже российского газа в Европу через "Северные потоки".

Конечно, есть искушения, которым подвергает Трампа Путин. Тем не менее, Трамп хочет прекращение огня – он это же всем пообещал. Во-вторых, и Украина, и Россия истощены, измотаны их экономики, армии и население – это объективная составляющая процесса, которую нельзя забывать. Никто не в состоянии победить военным путем. В этой ситуации прекращение огня и перевод конфликта с военных рельсов на дипломатические представляется достаточно логичными.

То есть пока эти переговоры – это непрерывный диалог и торг, в котором используются все аргументы, какие только можно найти. Именно поэтому предсказать их исход пока невозможно, потому что история еще не написана, она только пишется прямо здесь и сейчас.