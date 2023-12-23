Путин передал по дипломатическим каналам, что готов заморозить войну в Украине, - NYT

Издание отмечает, что в ходе недавней дипломатии по "черным каналам" Путин подал сигнал, что он готов заключить сделку по замораживанию войны.

По словам двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, получивших послание от посланников Путина, через посредников он готов к прекращению огня, которое заморозит боевые действия на нынешних линиях, что далеко не соответствует его стремлению доминировать в Украине.

На самом деле, по словам американских чиновников, Путин также посылал предложения о прекращении огня годом ранее, осенью 2022 года.

"Это тихое предложение, о котором ранее не сообщалось, было сделано после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке страны. По их словам, Путин дал понять, что он удовлетворен захваченной Россией территорией и готов к перемирию", - отмечает издание.

Будучи одержим боевыми успехами России и тем, что он считает своей исторической миссией по возвращению "исконно русских земель", он стремится к тому, чтобы большинство россиян продолжали жить обычной жизнью. Готовя Россию к многолетней войне, он в то же время незаметно пытается дать понять, что готов ее закончить.

"Он действительно готов остановиться на нынешних позициях. Он не желает отступать ни на метр", - сказал один из бывших высокопоставленных российских чиновников, передавая сообщение, которое, по его словам, тихо посылает Кремль.

По словам нынешних и бывших чиновников, Путин видит стечение факторов, создающих благоприятный момент для заключения сделки: поле боя, которое, похоже, зашло в тупик, последствия неудачного наступления в Украине, ослабление поддержки на Западе и, начиная с октября, отвлекающий фактор войны в Газе.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к прекращению огня на нынешней линии фронта, он сослался на недавние комментарии диктатора, что цели России в войне не изменились.

"Путин действительно готов к переговорам, и он об этом говорил. Россия по-прежнему готова, но исключительно для достижения своих собственных целей", - заявил он.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать устроителей войны для трибунала.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход", кроме поражения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.