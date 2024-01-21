Путин перед выборами хочет заключить новый социальный договор с народом РФ, - ГУР

"Неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Кремле решили "подрисовать" путем похода Путина на контакт с так называемым "глубинным народом "- представителями местного самоуправления", - пояснил он.

Разведчик отметил, что из-за отсутствия результатов на фронте, а также вызванной войной против Украины международной изоляции и экономических трудностей, уровень жизни населения в РФ и поддержка продолжения боевых действий упали.

"Проведение всероссийского форума "Малая родина - села России" в январе 2024 года - одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы", - добавил Черняк.

На этом форуме, по данным ГУР, Путин дал обещания выделить регионам денег на развитие (газификацию, дороги, больницы, школы), а также "толкал" риторику про:

поддержку участников так называемой "СВО";

"победы" России;

"неэффективные" санкции;

"сплоченность" народа.

Главные задачи российской диктатуры в нынешних условиях, как отметил Черняк, успокоить население, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри России, признаки которой становится все труднее скрыть.

При этом, реализацию внутренней политики, направленной на удержание контроля над ситуацией и избегание социального "взрыва" во время электорального цикла, Кремль возлагает как на силовиков, так и на представителей муниципалитетов, которых в России - около 7% от всех избирателей.

Выборы в России

В России выборы президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.